Guarda Municipal captura foragido por estupro de vulnerável no Miguel Badra

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), capturou um homem foragido da Justiça por estupro de vulnerável. O atendimento ocorreu por volta das 21h40 na rua Pricevicius Jonas, no bairro Cidade Miguel Badra, após abordagem a um veículo que trafegava em alta velocidade por uma via de terra.

O caso veio à tona durante patrulhamento pela estrada Governador Mário Covas Júnior em 1º de maio (quinta-feira). Os agentes notaram um motorista deixando a pista principal em velocidade incompatível e entrando abruptamente em uma rua secundária. A manobra levantou suspeitas e motivou a abordagem por parte da equipe.

No interior do veículo estavam o motorista, identificado como condutor de aplicativo, e um passageiro. Após a parada, os agentes realizaram busca veicular e pessoal, não encontrando materiais ilícitos. O motorista explicou que realizou a manobra brusca por ter notado tarde demais a entrada da via onde deveria acessar, justificando o excesso de velocidade.

Contudo, ao consultar os dados do passageiro no sistema policial, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por crime de estupro de vulnerável a um menor de idade.

Diante da confirmação do mandado, o indivíduo foi imediatamente detido e conduzido à Delegacia de Polícia Central. Lá, a autoridade de plantão foi informada dos fatos e determinou que o acusado permanecesse à disposição da Justiça para o cumprimento da ordem judicial.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da atuação preventiva e estratégica da Romu na identificação de criminosos foragidos. “A resposta rápida e atenta dos nossos agentes demonstra o compromisso da Guarda Civil com a segurança da população. A Romu, e os demais grupamentos, têm sido fundamentais no enfrentamento da criminalidade”, afirmou.

Balbino também ressaltou a relevância do uso da tecnologia no apoio às ações de patrulhamento. “A integração entre treinamento, inteligência policial e o acesso a sistemas de informação permite que abordagens de rotina resultem em prisões de grande relevância, como nesse caso”, concluiu o secretário.