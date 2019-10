Guarda Municipal de Itaquá detém suspeito de agredir e estuprar mulher

A Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba deteve, nessa quarta-feira, 16, um homem por suspeita de agredir e estuprar uma mulher, de 35 anos. O abuso sexual aconteceu na terça-feira, 15, quando a vítima estava voltando para casa.

Familiares da vítima encontraram o suspeito na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). Eles teriam reconhecido características específicas do homem, as quais haviam sido relatadas pela mulher atacada.

Agentes municipais, então, foram avisados sobre as acusações contra o suspeito. O homem foi avisada de que teria de ir até o distrito central, para eventuais esclarecimentos sobre os fatos.

Apesar de ser reconhecido pela vítima, o suspeito, durante depoimento à Polícia Civil, afirmou não ter cometido nenhum crime. Disse ainda que, no passado, manteve breve relacionamento com a mulher. Tais informações serão investigadas por policiais do 1° Distrito Policial (DP) do Jardim Caiuby, responsável pela investigação.

Após prestar depoimento, o suspeito foi liberado.

Crimes em série

Fontes ouvidas pelo DS revelam que, a partir da divulgação da foto do suspeito nas redes sociais, mulheres ligaram para o 1° DP relatando terem sido vítimas. Em alguns dos relatos, as supostas vítimas registraram o crime.