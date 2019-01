Guarda Municipal de Itaquá liberta homem de 'tribunal do crime' e prende casal

Um homem foi libertado de um 'tribunal do crime' nesta segunda-feira (7). O imóvel onde a vítima era mantida amarrada fica na Rua Maringá, no Jardim Miray, em Itaquaquecetuba. Na ocasião, um casal foi preso e drogas foram apreendidas.

De acordo com o comandante da GCM, Walter Augusto Silva, o homem libertado é dependente químico. Ele foi levado ao cativeiro, após acumular dívida com traficantes do bairro. O valor, porém, ainda não foi divulgado.

"Foi uma denúncia anônima que nos trouxe até o local. Ele (vítima) reconhece o casal como sendo os responsáveis por levá-lo ao imóvel. Encontramos drogas, mas ainda estamos contabilizando", antecipou o comandante, em entrevista ao DS.

A ação ainda teve apoio do secretário de Segurança, Igor Fabian, e o subcomandante Aguiar.

Plantação de maconha

Essa não foi a única ocorrência da GCM de Itaquá. Agentes municipais encontraram uma plantação de maconha. O bairro ainda não foi divulgado, mas, a ocorrência deve ser registrada na Delegacia Central.