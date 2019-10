Guarda Municipal de Itaquá prende homem com carro furtado

Um homem foi preso sob suspeita de receptação. A ação, realizada pela equipe Bravo de Rotam, foi nessa segunda-feira, 30, na Estrada Antonio Cordeiro Rosa, em Itaquaquecetuba. De acordo com a corporação, um veículo furtado foi recuperado.

O veículo furtado foi interceptado pelos agentes municipais, durante patrulhamento de rotina. Três suspeitos ocupavam o carro. Segundo os guardas, a abordagem se deu devido ao fato de o automóvel apresentar sinais de adulteração na placa.

Uma análise foi realizada no veículo. Só para se ter ideia, os guardas identificaram adulteração no chassi, motor e vidros. A confirmação de que o carro era de origem criminosa se deu após uma verificação embaixo do carro e, também, no cinto de segurança. De acordo com a GCM, o veículo tinha sido furtado dia 4 de abril, na Capital.

O grupo foi conduzido ao distrito central. Contudo, apenas o motorista ficou preso por suspeita de receptação - quando o indivíduo toma posse ou está com algum item de origem criminosa.