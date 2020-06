Guarda Municipal de Mogi prende homem acusado de roubo de caminhão e libera motorista

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), um homem acusado de roubar um caminhão no bairro do Socorro. Após denúncia de uma pessoa que presenciou a ação, a corporação monitorou, pelas câmeras da Ciemp, a movimentação do veículo, que foi abordado na avenida Manoel Bezerra de Lima Filho. Na ação, o motorista do caminhão, que estava sendo levado, também foi liberado.

O caso foi encaminhado para o 1º Distrito Policial para registro e para que o acusado fique à disposição da Justiça.

De acordo com as informações, o roubo aconteceu por volta das 10h15 na avenida Engenheiro Miguel Gemma, no Socorro. Um motorista que circulava pela região presenciou o momento da ocorrência e pediu ajuda ao passar pela sede da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

A Guarda Municipal foi comunicada e passou a acompanhar a movimentação do veículo por meio da câmeras da Central Integrada de Emergências Públicas (Ciemp). Quando o caminhão passava pela avenida Manoel Bezerra de Lima Filho, ele foi abordado em uma ação organizada pela Guarda Municipal.

O motorista, que estava sendo levado, foi liberado e o acusado foi preso. Com ele, foi encontrada uma arma que foi apreendida e também encaminhada para apresentação junto à Polícia Civil.

“A ação rápida da Guarda Municipal, o monitoramento eficiente feito pela Ciemp e a participação da população com a denúncia foram fundamentais para que fosse possível a prisão do acusado, a liberação do motorista e a recuperação do veículo”, destacou o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes vem investindo no fortalecimento do trabalho da Guarda Municipal para a melhoria da segurança da população. A implantação de câmeras de monitoramento é uma das iniciativas realizadas. Desde 2017, a administração municipal dobrou o número de equipamentos em ruas, avenidas e espaços públicos. Atualmente, a cidade conta com 106 câmeras de monitoramento em todas as regiões da cidade e a Prefeitura já estuda novas ampliações, além da substituição de equipamentos mais antigos.

Entre as ações também está a ampliação do efetivo da corporação, criação da Patrulha Maria da Penha, Ronda Escolar e Patrulha Rural, além da entrega de novas viaturas e a construção de novos equipamentos, como o Polo Municipal de Segurança, em Jundiapeba.

A população também pode auxiliar neste trabalho com denúncias pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia.