Guarda Municipal de Suzano localiza um quilo de entorpecentes em duas ações distintas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Força Patrulha, localizou no domingo e na segunda-feira desta semana (14 e 15/12), um total de 1,11 quilo de entorpecentes, distribuídos em 455 porções, além da apreensão de R$ 7 mil durante duas ações distintas realizadas nos bairros Jardim Colorado e Cidade Miguel Badra.

As ocorrências foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Central e resultaram na apreensão de 228 porções de cocaína, 121 de crack e 106 de maconha, reforçando o trabalho preventivo e ostensivo da corporação no combate ao tráfico de drogas no município.

A primeira ação foi registrada no domingo, por volta das 14 horas, na rua Armênio Simões da Silva, no Jardim Colorado. Na ocasião, a equipe da Força Patrulha prestava apoio à fiscalização tributária e à Vigilância Sanitária em uma adega da região quando um indivíduo, que conduzia uma motocicleta, avistou a viatura e empreendeu fuga. Antes de deixar o local, o suspeito dispensou uma bolsa no solo e conseguiu se evadir, não sendo possível alcançá-lo ou identificar o emplacamento do veículo.

Durante a averiguação da bolsa abandonada, os agentes localizaram R$ 7 mil, além de cem porções de cocaína, que totalizaram 72,9 gramas; oito porções de crack, com peso de 19,3 gramas; e 22 porções de maconha, somando 92,4 gramas. Todo o material foi recolhido e apresentado à Polícia Civil, que determinou a apreensão para as providências cabíveis.

A segunda ocorrência aconteceu às 14h30, durante patrulhamento preventivo pela viela 11, no bairro Cidade Miguel Badra. No local, a equipe avistou um indivíduo portando uma mochila preta, que, ao perceber a presença da viatura, fugiu em direção a um terreno baldio, deixando a mochila para trás.

Na verificação, os guardas constataram que lá havia 128 porções de cocaína, totalizando 363 gramas; 113 de crack, com 113 gramas; e 84 de maconha, que somaram 455 gramas. Assim como na ocorrência anterior, os entorpecentes foram apreendidos e apresentados à autoridade policial.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância das ações contínuas da GCM no enfrentamento ao tráfico de drogas. “Essas ocorrências demonstram a atenção permanente das nossas equipes e o compromisso com a segurança da população. O patrulhamento ostensivo e o apoio a outras fiscalizações são fundamentais para coibir práticas criminosas e retirar drogas de circulação”, afirmou.

As ações reforçam a atuação integrada da Guarda Civil Municipal de Suzano na prevenção de crimes e na manutenção da ordem pública, contribuindo para o aumento da sensação de segurança nos bairros atendidos.