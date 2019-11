Guarda Municipal detém adolescente com moto roubada

A Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba recuperou uma moto roubada e apreendeu um adolescente, na segunda-feira, 11. A ação aconteceu na Rua Serra de Bragança, no Jardim Viana. De acordo com a corporação, a moto havia sido roubada no dia 3 de novembro, em Guarulhos.

Os guardas faziam patrulha no bairro, quando flagraram um indivíduo saindo de uma viela. Tal suspeito estava sem capacete. Agentes municipais verificaram que a moto não tinha palca. Foi solicitado apoio da Polícia Militar.

Os GCMs e PMs, então, identificaram uma numeração no chassi da moto. Ao pesquisar, descobriram que a motocicleta tinha sido roubada. A declaração do jovem detido não foi divulgada. No entanto, o suspeito foi autuado em flagrante por ato infracional de receptação.

O caso foi registrado no 1° Distrito Policial (DP) do Caiuby.