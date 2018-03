Guarda Municipal detém assaltante no Jardim Macedo

Depois de roubar duas pessoas, um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba. A ação foi realizada pela Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (Rotam). Segundo a corporação, as vítimas reconheceram o suspeito como autor do roubo.

O assalto ocorreu nessa terça-feia (6). Dois bandidos roubaram pertences e uma moto na Rua Monte Alegre, no Jardim Macedo. Segundo a GCM, as vítimas falaram sobre o roubo, bem como deram detalhes sobre a característica de um dos assaltantes.

Os guardas iniciaram as buscas no bairro, até que, na Rua do Juramento, um indivíduo foi encontrado. Nada de ilícito foi localizado, porém, as vítimas o reconheceram como um dos assaltantes.

Na delegacia, o suspeito foi ouvido e preso em flagrante. Ele já tem passagem na Justiça.

Pertences

Outra equipe da Rotam localizou a moto e pertences das vítimas na Rua Jacuí, também no Jardim Macedo. Os objetos e o veículo foram devolvidos. Segundo a GCM, o segundo assaltante - ainda não identificado - conseguiu fugir.