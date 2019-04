Guarda Municipal detém duas jovens acusadas de tráfico de drogas em Braz Cubas

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes deteve, na manhã deste domingo (28), duas jovens, de 15 e 17 anos, acusadas de tráfico de drogas na Vila Sagrado Coração de Maria, no distrito de Braz Cubas. O caso aconteceu na rua Santa Virgília e apresentado 1º Distrito Policial, onde foi elaborado Boletim de Ocorrência.

Com as duas jovens foram encontradas porções de cocaína, papéis de seda e valor em dinheiro. Após a abordagem da Guarda Municipal, que fazia o patrulhamento pelo local, as duas admitiram a prática.

“A Prefeitura vem investindo no fortalecimento da Guarda Municipal, buscando ampliar a sensação de segurança da população, com um trabalho integrado com as polícias. Este trabalho compreende oferecer estrutura e equipamentos à corporação, além de novos guardas municipais e treinamento”, destacou o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

Entre as ações desenvolvidas está a entrega de 27 novas viaturas, entre automóveis e motocicletas, para a Guarda Municipal. A corporação também recebeu, no mês de março, 40 novos guardas municipais. Para este ano, há a previsão para a contratação de mais 40 agentes.

A Guarda Municipal também ganhou grupos específicos de atuação. Este trabalho foi iniciado em 2017, com a criação das Rondas Escolares, que atuam nas regiões das escolas municipais. Já no ano passado, foram criadas a Patrulha Maria da Penha, que combate a violência contra a mulher, e a Patrulha Rural, voltada às estradas vicinais e regiões mais afastadas, além do reforço no trabalho das Rondas Ostensivas com Motocicletas (Romo).

Foram criadas ainda três novas bases, no Terminal Central e nos Parques Centenário e da Cidade. Uma nova base será construída na praça Oswaldo Cruz, que terá uma central de monitoramento para as câmeras da região central, enquanto em Jundiapeba será construído o Polo Municipal de Segurança, com uma base da Guarda Municipal, agilizando o atendimento para Jundiapeba e Braz Cubas.

Outra ação importante é a ampliação do monitoramento por câmeras na cidade. Desde 2017, 17 novas câmeras já foram incorporadas à Ciemp, sendo 10 câmeras no Distrito Industrial do Taboão, (parceria com a Agestab), no Parque Centenário, Sabaúna, Braz Cubas, Jundiapeba, Vila Industrial, passarela da rua Padre João (Centro) e Praça da Liberdade (Jundiapeba). A Prefeitura também está iniciando a instalação de 23 novas câmeras, com investimento de cerca de R$ 500 mil.