Guarda Municipal detém duas pessoas em ações distintas em Itaquá

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba deteve duas pessoas em ações distintas ocorridas nessa quarta-feira (23) na cidade. A primeira ação resultou à prisão de um indivíduo e a apreensão de um revólver. Na ocasião, o suspeito disse que iria realizar assaltos nas imediações da Estação Itaquaquecetuba.

Aos guardas municipais, o homem falou que ia usar o revólver para roubar uma moto. Ele, porém, não deu detalhes se o veículo seria levado para algum desmanche clandestino, ou se iria ser usado para outros assaltos na região. Outro indivíduo também foi detido, mas foi liberado devido ao fato de que não conseguiram consumar nenhum crime.

Segundo caso

Os agentes municipais também detiveram um traficante, no Jardim Pinheirinho. O suspeito agia em um ponto de ônibus. A quantidade exata do que fora apreendido não foi divulgado. A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial (DP) do Jardim Caiuby.