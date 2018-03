Guarda Municipal detém dupla após furto a comércio no Centro de Itaquá

Três jovens furtaram mercadorias de uma loja de cosméticos, no Centro de Itaquaquecetuba. As filmagens de monitoramento do comércio flagraram a ação. A Guarda Civil Municipal (GCM) conseguiu deter dois suspeitos e recuperar os produtos.

A ação ocorreu nessa segunda-feira (12). O comércio alvo do bando fica na Rua Capitão José Leite. O local fica há poucos metros de uma base da Polícia Militar (PM). Segundo a GCM, os detidos foram encontrados na Rua Vital Brasil, na Vila Maria Augusta.

Os guardas, porém, não justificaram quanto de mercadoria foi apreendido. Somente comentaram que a maior parte dos produtos era de chinelos de marca. Ainda segundo a corporação, os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas, que tinham gravações da Central de Monitoramento do comércio.

O caso foi apresentado no distrito central da cidade.