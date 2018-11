Guarda Municipal faz buscas em mata e prende traficante no Fazenda Viaduto

Buscas em uma mata, depois de uma fuga, terminaram com a prisão de um traficante, de 18 anos, no bairro Fazenda Viaduto, em Suzanop. A ação foi realizada nessa quarta-feira (21) por guardas civis municipais (GCMs).

Segundo a corporação, o suspeito tentou fugir após ver a chegada da viatura. O traficante foi alcançado instantes depois. Com ele, foi encontrado uma sacola plástica com drogas. No total, foram apreendidos 194 pedras de crack, 22 pinos contendo cocaína, três porções de maconha e R$ 680. Além disso, um celular foi recolhido na ação.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito responderá em flagrante por tráfico de drogas. Não foi divulgado se o jovemo já tinha passagem na Justiça.