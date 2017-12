Guarda Municipal prende homem após ‘saidinha de banco’ em Itaquá

Os guardas da tropa da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (Rotam) prenderam um homem após uma ‘saidinha de banco’. Ele roubou dinheiro de uma idosa, quando ela saía de uma agência bancária, localizada no Centro de Itaquaquecetuba. Ao todo, foi recuperado R$ 350.

A prisão aconteceu na tarde desta quinta-feira (28). A fuga do suspeito foi flagrada pelos agentes municipais. De acordo com a GCM, o assaltante era perseguido por algumas pessoas. Ele aproveitou descuido da idosa para roubar o dinheiro. A vítima sacou a quantia de uma agência do Banco do Brasil.

A perseguição ao suspeito não durou muito tempo. Isto porque, o homem foi detido na entre as avenidas Tancredo Neves e Emancipação. Na ocasião, o suspeito tentou resistir à prisão. Por isto, foi necessário algemá-lo e usar forma moderada para contê-lo.

Ainda segundo os guardas, a vítima do roubo foi localizada logo em seguida. Ela o reconheceu como autor do crime. O caso foi registrado na Delegacia Central.