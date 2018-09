Guarda Municipal prende suspeito de esfaquear homem por dívida de celular

Uma dívida de celular foi o motivo para um homem ser esfaqueado, nesta quinta-feira (27), próximo ao Centro de Itaquaquecetuba. O suspeito do crime foi preso instantes depois, no bairro Manoel Feio. A faca usada no crime foi apreendida.

A briga foi na via aonde está instalado o Centro de Saúde (CS) 24 horas. Depois de esfaquear a vítima, o suspeito fugiu correndo. Relatos sobre a rota de fuga e características do fugitivo foram repassadas para guardas civis municipais (GCMs).

Buscas foram iniciadas e o suspeito foi localizado, próximo à Estação Manoel Feio, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Com ele, foi encontrado uma faca de serra com marcas de sangue.

Operação

A prisão deste indivíduo ocorreu durante a operação ‘Impacto’, da GCM. Na ação desenvolvida na cidade, um traficante foi preso na Vila Virgínia. Ao todo, foram apreendidos 78 pedras de crack, 73 porções de cocaína, 43 de maconha, além de R$ 201. Em outra região, a corporação municipal encontrou duas motos roubadas.