Guarda Municipal prende três pessoas acusadas de aplicar golpe de R$ 7 mil em idoso

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes deteve neste domingo (10) três pessoas acusadas de aplicarem um golpe de R$ 7 mil em um homem de 76 anos em uma agência bancária da região central. O caso foi apresentado no 1º Distrito Policial e os três foram presos em flagrante por estelionato, associação criminosa e corrupção ativa.

Por volta das 10h50, uma viatura da Guarda Municipal foi abordada por um casal na rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga. Eles denunciaram uma atitude suspeita na agência do Banco do Brasil localizada na rua Coronel Souza Franco, quando dois homens e uma mulher abordaram um idoso que utilizava um dos caixas eletrônicos. Logo depois, os três deixaram o local em um veículo vermelho.

Na sequência, os guardas municipais foram até a agência bancária e localizaram a vítima, de 76 anos. Ele contou que recebeu o auxílio de um homem que estava acompanhado de um casal para utiliza o caixa eletrônico. E que, depois, verificou que havia sido feita uma transferência de R$ 7 mil de sua conta.

A equipe então fez buscas na região central, localizou o veículo e fez a abordagem no cruzamento das ruas Doutor Ricardo Vilela e Olegário Paiva. Com os ocupantes, foi localizado um envelope do Banco do Brasil com a anotação do número da conta para o qual a quantia foi transferida. Além disso, de acordo com os guardas municipais, durante a abordagem um dos acusados ofereceu suborno para que não fossem presos.

Conduzidos ao 1º Distrito Policial, o delegado Victor Melo da Silva registrou a ocorrência e determinou a prisão em flagrante das três pessoas. Também foi verificado que os três tinham passagem pela polícia por diversos crimes.

“A Prefeitura vem investindo no fortalecimento da Guarda Municipal, com novos agentes e estrutura. Este trabalho busca ampliar a sensação de segurança da população, com um trabalho integrado com as polícias”, destacou o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

Entre as ações realizadas pela administração municipal para o fortalecimento e ampliação do trabalho da Guarda Municipal está a contratação de 40 novos agentes que estão em fase final de treinamento. Além disso, a corporação também recebeu novas viaturas que estão sendo utilizadas no patrulhamento da cidade.

A Guarda Municipal também ganhou grupos específicos de atuação. Este trabalho foi iniciado em 2017, com a criação das Rondas Escolares, que atuam nas regiões das escolas municipais. Já no ano passado, foram criadas a Patrulha Maria da Penha, que combate a violência contra a mulher, e a Patrulha Rural, voltada às estradas vicinais e regiões mais afastadas, além do reforço no trabalho das Rondas Ostensivas com Motocicletas (Romo).

Outro destaque, foram as três novas bases criadas, no Terminal Central e nos Parques Centenário e da Cidade. Uma nova base será construída na praça Oswaldo Cruz, que terá uma central de monitoramento para as câmeras da região central, enquanto em Jundiapeba será implantado o Polo Municipal de Segurança, com uma base da Guarda Municipal, agilizando o atendimento para Jundiapeba e Braz Cubas.

Ainda na questão estrutural, será construída a Central de Inteligência da Guarda Municipal, que ficará na avenida Engenheiro Miguel Gemma. Ela será a nova sede da corporação e também receberá a Ciemp e a Defesa Civil. O sistema de monitoramento também será ampliado, com a implantação de novas câmeras. A Prefeitura também está em fase de testes para a integração de câmeras privadas à Ciemp.