Guarda Municipal recupera carreta roubada, avaliada em R$ 300 mil, em Mogi

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes conseguiu recuperar esta semana uma carreta avaliada em R$ 300 mil e que havia sido roubada. O veículo estava estacionado na rua Dr. Ricardo Vilela, na altura do número 1267, no Centro, e chamou a atenção dos guardas que faziam o patrulhamento no local. O caso foi levado ao 1° Distrito Policial, onde foi feita a verificação da situação da carreta e constatado o roubo. O proprietário foi informado e recuperou o bem.

Em outra ocorrência, a Guarda Municipal fazia patrulhamento na rua Equador, em Jundiapeba, quando visualizou um homem portando uma sacola plástica. Ao avistar a viatura, ele arremessou a sacola no telhado de uma residência e, em seguida, tentou deixar o local correndo. Os guardas o alcançaram e conseguiram recuperar a sacola, onde foram encontradas dez porções de maconha, três papelotes cocaína, três pedras de crack, 23 pinos de crack, um frasco de lança-perfume, R$ 96 em cédulas e um papel com anotações, provavelmente do tráfico, além de uma caneta. Encaminhado ao 1° Distrito Policial, o homem recebeu voz de prisão.

Engasgamento

Em uma churrascaria de Mogi das Cruzes, um guarda municipal de folga e em trajes civis salvou a vida de uma idosa que se engasgou enquanto jantava. O guarda estava no local quando ela começou a se engasgar e, notando o desespero dos familiares, tomou a iniciativa de aplicar técnicas de primeiros-socorros aprendidas durante o Curso de Formação da Guarda Municipal (CFGM). A manobra foi eficiente e garantiu que a vítima voltasse a respirar até que o atendimento especializado chegasse ao local.