Guardas encontram lápide de túmulo em ferro velho em Mogi

Uma lápide de bronze de um túmulo do Cemitério São Salvador, em Mogi, foi encontrada em um ferro velho por guardas municipais durante buscas por grades de ralo furtadas na tarde desta segunda-feira (21), na Rua Viela Ubatuba, na Vila Natal, em Mogi das Cruzes.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o serviço de monitoramento da cidade informou aos guardas que um homem estava praticando furtos pela região central de Mogi, e que uma loja de móveis planejados teria sido alvo do suspeito.

Os agentes foram até o local informado pelo serviço de inteligência e encontraram o homem, de 30 anos, que confessou que havia furtado as grades de ralo e que havia vendido em um ferro velho que fica na mesma rua em que ele foi localizado.

Os guardas foram até o estabelecimento e questionaram o proprietário, que segundo o Boletim de Ocorrência, negou que havia comprado as grades.

Fiscais da Prefeitura foram acionados para averiguar a situação do estabelecimento e constataram que a documentação do local estava ilegal e que o alvará havia sido suspenso.

Guardas e fiscais iniciaram as buscas pelo local, mas não conseguiram encontrar as grades de ralo. No entanto, de acordo com o Boletim de Ocorrência, uma lápide de bronze cortada em 34 pedaços foi localizada embaixo de algumas latas.

O dono do estabelecimento disse desconhecer a origem da lápide. Já o proprietário da peça, foi localizado e questionado sobre a lápide de bronze. Segundo o documento, ele disse que, no início do ano, quatro lápides foram furtadas do túmulo, mas que nenhum boletim foi registrado.

O proprietário da loja de móveis planejados confirmou para a Polícia Civil que o estabelecimento vem sofrendo constantemente com furtos e que, em menos de 10 dias, foram quatro casos na loja (incluindo o da madrugada desta segunda), causando um prejuízo estimado em R$ 700 com as grades de alumínio furtadas. Até o momento, as grades não foram recuperadas.

Na delegacia, o proprietário do ferro velho continuou afirmando que não comprou as grades de ralo, disse que não conhecia o suspeito e que só descobriu que havia uma lápide dentro de seu estabelecimento porque a Guarda Municipal encontrou.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes como furto e receptação, mas a Polícia Civil não conseguiu decretar a prisão em flagrande nem do suspeito nem do dono do ferro velho, por falta de elementos que sustentem as prisões. O caso segue sendo investigado.