Guardas municipais detém traficante no Jardim do Carmo em Itaquá

Um traficante foi preso, nesse domingo (18), após ser flagrado vendendo drogas próximo a uma escola estadual, na Rua Ferraz de Vasconcelos, no Jardim do Carmo, em Itaquaquecetuba. De acordo com a Guarda Civil Municipal, o suspeito negou a venda dos entorpecentes.

A ação foi realizada pela Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (Rotam). Os agentes municipais patrulhavam pelo bairro, quando flagraram um indivíduo em uma região conhecida por recorrentes ações contra o narcotráfico.

Quando se aproximavam, os guardas flagraram o suspeito jogando um estojo e saindo do local. O homem foi detido dentro de um bar. Com ele, foi encontrado R$ 130. Segundo a GCM, buscas foram feitas e o objeto dispensado anteriormente foi encontrado.

Quanto à localização das drogas, o suspeito disse que foi ao local para comprar narcóticos. Porém, foi oferecido uma quantia de R$ 40 para permanecer vendendo o começo da noite. O homem foi levado à Delegacia Central e responderá em flagrante por tráfico de drogas.