Guardas municipais salvam homem de se afogar no Rio Tietê

Guardas Municipais (GCMs) de Itaquaquecetuba resgataram um homem do Rio Tietê, na região central, durante o início da noite desta quinta-feira, 2. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Santa Marcelina da cidade.

Moradores pediram ajuda relatando que um homem havia pulado no rio. No ponto indicado na denúncia, os guardas viram a vítima se afogando. Por não haver tempo de esperar socorro especializado, agentes optaram por ter resgatá-lo.

Agentes foram até às margens do rio, e conseguiram puxar a vítima. O homem, que não havia sido identificado, estava desacordado no momento do resgate. Segundo a corporação, a suspeita é a de que a vítima tenha engolido água.

Após retirá-lo do rio, os guardas ajudaram no transporte da vítima até uma ambulância do resgate. O homem segue sob observação.