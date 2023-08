Guardas municipais são encontrados mortos com tiros em calçada de rua em Mogi

Dois guardas municipais foram encontrados mortos na noite desta quarta-feira (23) na Rua Carlos Lacerda, Vila Cintra, distrito de Braz Cubas, em Mogi das Cruzes. A principal hipótese sobre o caso é de que tenha acontecido um homicídio seguido de suicídio.

Everton Tomaz de Jesus, de 39 anos, era guarda municipal na cidade de Guarulhos. Juliana Caroline dos Santos tinha 33 anos e era guarda municipal na cidade de São Paulo. Ambos foram encontrados por volta das 23 horas na calçada da rua.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência sobre dois corpos encontrados na rua com marcas de disparos de arma de fogo.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que havia várias cápsulas deflagradas e que uma das vítimas segurava um revólver na mão, enquanto a outra tinha um revólver no coldre. O guarda assassinado tinha ao menos um ferimento na região das costas. Já a guarda, tinha um ferimento na região da cabeça.

Cinco cápsulas deflagradas foram encontradas no local. As carteiras funcionais, as armas de ambos e os celulares foram apreendidos. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi foi acionado. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi como homicídio seguido de suicídio.