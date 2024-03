Havan de Mogi registra quase 20 ocorrências de furtos nos últimos dois meses

A Havan de Mogi registrou quase 20 ocorrências de furtos nos últimos dois meses, durante as madrugadas. O caso mais recente ocorreu na madrugada deste domingo (3), quando um homem furtou a proteção de alumínio das tomadas.

Mais tarde, ainda no mesmo dia, o homem retornou e furtou os fios das luminárias externas. A Polícia Militar foi acionada e realizou rondas nas proximidades, mas não localizou o criminoso.

O gerente da megaloja, Diego Santos da Silva, informa que, de janeiro até início de março, já foram quase 20 ocorrências registradas. “A situação está bastante complicada. Muitos moradores de rua e usuários de drogas na região. Felizmente, temos um sistema de monitoramento de última geração que tem nos ajudado a identificar os criminosos e contribuído com as investigações da polícia”, explica.

Com a ajuda da tecnologia, todas as pessoas que cometem crimes dentro ou ao redor das megalojas Havan, são cadastrados no banco de dados. Desta forma, sempre que retornam em uma das 175 filiais espalhadas por todo o Brasil, a central de monitoramento é acionada.