Helicóptero Águia auxilia na prisão de quatro assaltantes após roubo de carga em Itaquá

Quatro homens foram presos nesta sexta-feira (16) após serem flagrados tentando roubar um caminhão que transportava cervejas, no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), em Itaquaquecetuba. Segundo a Polícia Militar (PM), a quadrilha tentou fugir pela mata, mas foi encontrada pelo helicóptero Águia.

O assalto ocorreu por volta do meio-dia. Os PMs passavam pela Rua Nazaré Paulista, no Jardim Joandra, quando flagraram o crime. A quadrilha fugiu com a chegada da polícia. Mais viaturas da PM foram enviadas à região. Um grande cerco foi montado para deter os bandidos, que se esconderam no matagal.

Com a ajuda do sensor de calor do helicóptero da PM, os suspeitos foram encontrados. Segundo a polícia, uma pistola de brinquedo foi localizada. A ocorrência será apresentada no distrito central da cidade..