Helicóptero cai no Distrito de Quatinga em Mogi

Pelo menos sete viaturas do Corpo de Bombeiros, a maioria do 17º Grupamento de Mogi das Cruzes, estão nesse momento em uma área de mata na Estrada do Quatinga com Estrada Bento Moraes de Campos, por causa da queda de um helicóptero.

A aeronave caiu no início da noite deste sábado (3). As primeiras informações dão conta de que duas pessoas teriam morrido no acidente.

Segundo os bombeiros informaram agora há pouco ao DS, ainda não há como saber o prefixo da aeronave e quem são os ocupantes.

O local é de difícil acesso por ser área de mata.