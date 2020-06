Homem agride companheira e tenta esfaquear policiais na Vila Urupês

Um homem agrediu a companheira e tentou esfaquear policiais, na tarde de sexta-feira (19), na Vila Urupês em Suzano. De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento pela região, a vítima abordou os policiais e informou à equipe que seu companheiro estava agressivo após uma tentativa frustrada de sacar o benefício emergencial do governo federal.



A vítima informou aos policiais que o homem é usuário de drogas, e que provavelmente usaria o dinheiro para essa finalidade. Após orientar a mulher, e a caminho do endereço informado por ela, o homem foi avistado por policiais arrastando a companheira pelos cabelos.



Ao notar a presença da equipe, o suspeito tentou fugir. Nesse momento, a vítima procurou refúgio dentro da viatura policial, quando informou aos policiais que o homem portava uma faca. Segundo a ocorrência, o homem entrou em um estabelecimento comercial e instantes depois saiu segurando o objeto de aproximadamente 50 centímetros.



Com a arma em punho, o suspeito tentou esfaquear policiais por diversas tentativas. Com a chegada do reforço, as equipes tentaram realizar uma negociação para que o homem se entregasse de forma pacífica, entretanto sem sucesso. Assim, policiais imobilizaram o homem utilizando uma arma de choque.



O indivíduo foi encaminhado à Santa Casa de Suzano e depois conduzido até a Delegacia da Mulher, onde foi indiciado por ameaça, violência doméstica, resistência e desobediência, permanecendo preso.



Vítima e os policiais saíram ilesos e nenhum civil foi ferido durante a ação.