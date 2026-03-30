Homem agride ex-companheira com ferramentas e é preso por tentativa de feminicídio em Ferraz

Um homem foi preso neste domingo (29) por tentativa de feminicídio, no Jardim San Giovani, em Ferraz de Vasconcelos. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava "ensanguentada" e deitada em uma cama quando foi encontrada pelos policiais.

Ela foi levada ao Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, onde suturou um corte na cabeça com cinco pontos.

A equipe policial estava em patrulha quando foi abordada pela família da mulher. O agressor, que é dependente químico, foi abordado e preso em frente à casa da vítima.

De acordo com as investigações, o casal conviveu por três anos em união estável e estão separados há seis meses, mas o homem não aceita o término do relacionamento. A vítima contou aos policiais que, diversas vezes, acordou com ele deitado no chão ao lado de sua cama, e que depois de um tempo ele deixava o local.

Na data da ocorrência, a mulher estava dormindo quando percebeu a presença do agressor no quarto. Ele passou a bater nela com diversas ferramentas, como maquita e furadeira, enquanto ela ainda estava deitada.

Segundo o boletim de ocorrência o homem teria a derrubado no chão, apertado seu pescoço e dizer que "rasparia sua cabeça" e "a mataria". A mulher conseguiu se soltar e telefonou para a mãe, que mora no mesmo terreno que ela, mas em casas separadas.

Ao ser interrogado, o homem confessou o crime. Ele disse que foi conversar com a vítima e passou a agredi-la com socos. Acrescentou ainda que "deveria fazer para mais", assim como raspar a cabeça dela "como era feito antigamente para saber que ela é adúltera".

Apesar dos relatos, ele negou que tivesse vontade de matá-la. O caso foi registrado na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos e o homem ficou preso à disposição da Justiça.