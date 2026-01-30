Homem agride mulher a socos e é preso em Suzano

Um homem de 40 anos foi preso em Suzano, nesta última quinta-feira (29), acusado de agredir a companheira com socos na cabeça e ameaçá-la durante uma discussão. Segundo a Polícia Militar, o agressor tem antecedentes pelos crimes de roubo e latrocínio.

Os agentes foram acionados por volta das 9h para atender à ocorrência na rua Tupinambá, Vila Amorim. A vítima, uma mulher de 40 anos, afirmou que estava deitada na cama quando foi surpreendida por seu companheiro a agredindo com socos na região da cabeça.

De acordo com ela, o homem teria ficado descontente após ela realizar uma transferência da conta dele com o intuito de pagar despesas da casa. A vítima disse ainda que, enquanto agredida, o infrator disse que só não a mataria por causa das crianças.

A mulher relatou que desde o início de seu relacionamento, há seis anos, ocorreram vários episódios de agressões físicas e verbais, o que acaba afetando o comportamento da filha do casal, que tem três anos de idade. Ela disse ter pensado em registrar ocorrência e solicitar medida cautelar no último dia 1º, quando foi agredida ao ponto de causar hematomas nas pernas, mas desistiu depois que o homem pediu perdão aos prantos.

O agressor negou as agressões na Delegacia Defesa da Mulher de Suzano, onde a ocorrência foi apresentada. Ele disse que houve apenas uma discussão quando imaginou que a companheira iria para a casa de sua mãe depois de “pegar” o dinheiro dele. O homem permaneceu preso após ser autuado pelos crimes relacionados à violência doméstica.

A Polícia Militar orienta que as vítimas acionem o 190 quando sofrerem qualquer modalidade de violência, seja ela verbal, psicológica ou física.