Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 30 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem agride mulher a socos e é preso em Suzano

Durante a agressão, o infrator disse que só não a mataria por causa das crianças

30 janeiro 2026 - 12h13Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Delegacia da MulherDelegacia da Mulher - (Foto: Divulgação)

Um homem de 40 anos foi preso em Suzano, nesta última quinta-feira (29), acusado de agredir a companheira com socos na cabeça e ameaçá-la durante uma discussão. Segundo a Polícia Militar, o agressor tem antecedentes pelos crimes de roubo e latrocínio.

Os agentes foram acionados por volta das 9h para atender à ocorrência na rua Tupinambá, Vila Amorim. A vítima, uma mulher de 40 anos, afirmou que estava deitada na cama quando foi surpreendida por seu companheiro a agredindo com socos na região da cabeça. 

De acordo com ela, o homem teria ficado descontente após ela realizar uma transferência da conta dele com o intuito de pagar despesas da casa. A vítima disse ainda que, enquanto agredida, o infrator disse que só não a mataria por causa das crianças.

A mulher relatou que desde o início de seu relacionamento, há seis anos, ocorreram vários episódios de agressões físicas e verbais, o que acaba afetando o comportamento da filha do casal, que tem três anos de idade. Ela disse ter pensado em registrar ocorrência e solicitar medida cautelar no último dia 1º, quando foi agredida ao ponto de causar hematomas nas pernas, mas desistiu depois que o homem pediu perdão aos prantos.

O agressor negou as agressões na Delegacia Defesa da Mulher de Suzano, onde a ocorrência foi apresentada. Ele disse que houve apenas uma discussão quando imaginou que a companheira iria para a casa de sua mãe depois de “pegar” o dinheiro dele. O homem permaneceu preso após ser autuado pelos crimes relacionados à violência doméstica.

A Polícia Militar orienta que as vítimas acionem o 190 quando sofrerem qualquer modalidade de violência, seja ela verbal, psicológica ou física.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Itaquá monta força-tarefa integrada para atender famílias afetadas pela chuva
Itaquaquecetuba

Itaquá monta força-tarefa integrada para atender famílias afetadas pela chuva

Policiais resgatam família ilhada durante enxurrada em Suzano
Polícia

Policiais resgatam família ilhada durante enxurrada em Suzano

GCM de Itaquá apreende mais de 500 porções de drogas em casa-bomba
Itaquaquecetuba

GCM de Itaquá apreende mais de 500 porções de drogas em casa-bomba

Polícia recupera carga de canetas emagrecedoras avaliada em R$ 800 mil em Arujá
Polícia

Polícia recupera carga de canetas emagrecedoras avaliada em R$ 800 mil em Arujá

Operação TAC mira esquema que tirou pelo menos R$ 24 mi dos cofres de Ferraz de Vasconcelos
Polícia

Operação TAC mira esquema que tirou pelo menos R$ 24 mi dos cofres de Ferraz de Vasconcelos

GCM de Mogi prende um por tráfico de drogas e outro por roubo
Polícia

GCM de Mogi prende um por tráfico de drogas e outro por roubo