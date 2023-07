Homem ajuda ladrão e acaba agredido e roubado em Suzano

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar por agredir e roubar o carro de outro homem, de 52 anos, na noite desta terça-feira (11) na Rua Claudemar Otávio Oliveira, na região do Jardim Cacique, em Suzano.

Segundo o Boletim de Ocorrência, vítima e investigado já se conheciam. O suspeito entrou em contato com a vítima pedindo para que ela o-ajudasse a levar uma cesta básica.

No local indicado, ambos se desentenderam, e o indivíduo agrediu com socos a vítima. Em seguida, ele pegou o carro do homem e fugiu.

A vítima, então, acionou a Polícia, que iniciou as buscas pelo criminoso. Ele foi encontrado próximo a um caixa eletrônico em um posto de combustíveis no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes.

Questionado sobre o caso, o suspeito disse que conhecia a vítima e que pegou o carro e os cartões dela emprestados. A história não convenceu os policiais, que entraram em contato com a vítima, que confirmou a situação ocorrida.

O indivíduo foi preso em flagrante e vai responder por roubo consumado. A vítima teve o carro e os cartões restituídos. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes.