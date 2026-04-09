Homem armado é preso após desavença com mais seis pessoas em Suzano

Um homem, de 31 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (8) após ser surpreendido portando um revólver municiado e com a numeração suprimida, na rua Isabel Castanheda Mayer, bairro Jardim Casa Branca, em Suzano. Segundo policiais da Primeira Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, eles tinham recebido uma denúncia sobre desavença entre sete pessoas, sendo que uma estava armada.

Várias equipes se deslocaram para o local e abordaram os suspeitos. Deles, três já possuíam antecedentes criminais. Nada de ilícito foi encontrado com os abordados, mas eles não informaram o motivo de estarem reunidos.

Um deles, que não possuía anotação criminal, portava um revólver calibre 38, com a numeração “raspada”, e municiado com seis cartuchos intactos. Ele também não informou o motivo de estar ali.

As equipes conduziram todos ao distrito policial central de Suzano, onde seis foram ouvidos e liberados.

Já o infrator que portava o revólver permaneceu preso após ser autuado em flagrante por porte ilegal de arma.