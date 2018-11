Homem armado invade culto evangélico e atira contra pastor em Mogi

Um homem armado atirou contra um pastor durante um culto evangélico, nesse domingo (11), em Mogi das Cruzes. Até o momento, a polícia não divulgou qual foi o verdadeiro motivo para o atentado. A vítima foi levada a um hospital particular, mas não corre risco de morte. A Polícia Militar levou o suspeito à delegacia.

A hipótese inicial é a de que o atirador tinha como único alvo o pastor, que estava sentado atrás do altar. Isso porque, no momento dos tiros, outro pastor pregava para os fiéis. As imagens do atentado foram transmitidas ao vivo pela página da igreja, que fica na Avenida Lothar Waldemar Hoenne, no Jardim Rodeio.

Depois de atirar na vítima, o suspeito tentou fugir. Ele, porém, foi imobilizado por fiéis. Policiais Militares (PMs) foram chamados e o levaram ao Hospital Luzia de Pinho Melo. O atirador ficou ferido, quando foi contido.

Quanto a vítima, a polícia disse que ele foi atingido duas vezes. Ele foi internado em um hospital particular e passa por cirurgia. O DS aguarda mais detalhes sobre o crime.