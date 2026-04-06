Homem ataca mulher e é preso por violência doméstica em Jundiapeba

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por violência doméstica na manhã de domingo (5), na Rua José Pereira, no bairro Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a vítima, uma mulher de 26 anos, relatou ter sido atingida com socos no rosto, apresentando hematomas. Ela foi encaminhada à unidade de saúde para atendimento.

O suspeito negou as agressões, mas foi preso em flagrante por violência doméstica, lesão corporal e injúria. A vítima solicitou medidas protetivas. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes.