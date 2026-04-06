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Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
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Polícia

Homem ataca mulher e é preso por violência doméstica em Jundiapeba

Vítima relatou ter sido atingida com socos no rosto, apresentando hematomas

06 abril 2026 - 13h05Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Mogi das CruzesO caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes - (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por violência doméstica na manhã de domingo (5), na Rua José Pereira, no bairro Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a vítima, uma mulher de 26 anos, relatou ter sido atingida com socos no rosto, apresentando hematomas. Ela foi encaminhada à unidade de saúde para atendimento.

O suspeito negou as agressões, mas foi preso em flagrante por violência doméstica, lesão corporal e injúria. A vítima solicitou medidas protetivas. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes.