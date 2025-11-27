Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 27/11/2025
Polícia

Homem atira contra companheira em Suzano

Mulher foi socorrida e permanece internada

27 novembro 2025 - 14h21Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Arquivo/DS)

Um homem de 39 anos atirou contra sua companheira, de 32, e tirou a própria vida na noite desta quarta-feira (26), no bairro Miguel Badra, em Suzano. A vítima está internada.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais foram acionados para atender a ocorrência de tentativa de feminicídio e, no local, encontraram o homem já sem vida com ferimento de arma de fogo.

A mulher, atingida por dois tiros, foi socorrida por moradores e levada ao Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), onde permanece internada.

O caso foi registrado como homicídio tentado e suicídio na Delegacia de Suzano.

Matéria em atualização 