Homem atira contra policiais militares e é baleado e morto em Itaquá

Um homem morreu ao trocar tiros com policiais militares (PMs), durante a madrugada deste sábado, 14, em Itaquaquecetuba. O fato aconteceu no cruzamento da Avenida Turmalina e a Rua Antonio Maria, no Jardim Pinheirinho. De acordo com a Polícia Civil, o caso vai ser analisado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes.

O confronto antecedeu à uma tentativa de abordagem. Policiais suspeitaram do ocupante de uma moto. Os PMs descobriram que tal motocicleta havia sido roubada em Suzano. No cruzamento de duas principais vias do bairro, o homem abandonou a moto, para fugir a pé, e atirou contra os policiais. Houve revide, mas ninguém foi atingido.

A perseguição ao criminoso continuou. O homem entrou em um terreno baldio e, novamente, atirou contra os policiais. A região foi cercada. Pela terceira vez, em uma tentativa de fugir de vez do cerco policial, o bandido atirou contra uma oficial da PM, que revidou e o baleou.

De acordo com a polícia, após o desfecho do caso, o resgate foi chamado. O baleado, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu. Peritos da Polícia Científica estiveram no local.

Tanto a arma do homem, um revólver, quanto dos policiais foram recolhidas para análise. O caso foi registrado no distrito central da cidade.