Homem atira dentro de casa após descobrir que irmão ganhou carro do pai

Um carro dado ao irmão mais novo foi motivo para um homem, de 24 anos, se revoltar com o pai e efetuar disparos dentro de casa. Ninguém foi atingido. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 31, na Rua Coelho Neto, no bairro Marengo, em Itaquaquecetuba. O suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar, a denúncia sobre o disparo foi feita pelo pai do suspeito. Policiais foram até à residência e localizaram o indivíduo no quintal. Na abordagem, foram encontradas seis munições de calibre 22.

A respeito da arma, o suspeito falou que a escondeu no porta-luvas de um Fiat Idea. Os PMs verificaram e encontraram um revólver calibre 22.

Ainda segundo a PM, o pai do suspeito afirmou que houve disparo dentro da casa. Mas, enquanto estavam no local, os policiais não localizaram a cápsula. Pesquisa aos antecedentes criminais mostrou que o homem preso esta manhã já foi preso por roubo.

Agora, ele irá responder por mais um crime. A pena de detenção para este tipo de delito pode variar entre 2 a 4 anos, para réu primário, mas aumentada, em caso de reincidência, para 4 a 8 anos de reclusão.

A ação foi realizada pelo cabo Nascimento e a Soldado Molgado, além do apoio das equipes do tenente Hayashida, sargento Ceolin, cabo Homi, cabo George, cabo Raposo e soldado Luiz.