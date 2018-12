Homem bêbado dispara contra ajudante no Jardim Colorado

Um ajudante, de 23 anos, sofreu uma tentativa de homicídio em frente de casa na tarde deste sábado (1º). O caso aconteceu no Jardim Colorado, por volta das 16 horas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um homem aparentemente embriagado disparou contra o ajudante, sendo que os dois não se conheciam antes do fato. Após o disparo, a vítima teria reagido à ação e tomado o revólver calibre 38 das mãos do criminoso.

O caso foi encaminhado a Delegacia Central de Suzano. O atirador ainda possuía cinco munições e apresenta passagem na polícia pelo crime de homicídio.