Homem capota carro e morre por falta do cinto de segurança

Um homem, de 37 anos, morreu após uma colisão com o seu carro, na noite desta quarta-feira (20), na estrada Keida Harada, Vila Ipelândia, em Suzano.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu porque o motorista não fazia uso do cinto de segurança. Ele foi jogado pela janela do veículo e atingido pelo próprio carro após o tombamento.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. No local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros, constataram que a vítima veio a óbito.



O local do acidente foi fechado para a realização da perícia.

O veículo foi entregue a um familiar da vítima.

O caso foi registrado como colisão e morte acidental na Delegacia de Polícia de Suzano.