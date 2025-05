Homem coloca fogo na casa da ex-mulher em Ferraz de Vasconcelos

Um homem colocou fogo na casa de sua ex-companheira, neste domingo (25), no Jardim São João, em Ferraz de Vasconcelos. A vítima pede por uma Medida Protetiva de Urgência, temendo pela sua vida e a segurança de seus quatro filhos.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima teve um relacionamento de 12 anos e quatro filhos com o suspeito. Ela teria terminado há cerca de um ano, quando soube que ele estava vendendo os bens para comprar e usar drogas.

A vítima relata que, após o término, o suspeito foi internado pela família em uma clínica de desintoxicação. Depois de um tempo de sobriedade, ele saiu do local e voltou a usar entorpecentes.

No domingo (25), o suspeito invadiu a residência da vítima com uma madeira ameaçando-a e mandando ela sair da casa. No momento, ele pegou a filha de dois anos no colo, foi a cozinha, colocou fogo em um papelão e jogou no sofá, iniciando um incêndio.

Ainda segundo a vítima, com a filha no colo o suspeito foi ao guarda-roupa e começou a jogar peças de roupa no fogo. Vendo o incêndio, uma vizinha foi até a casa com uma mangueira para apagar o fogo. A cunhada da vítima conseguiu tirar a criança dos braços do suspeito, que fugiu do local.

De acordo com o BO, a vítima teme por sua vida e pela segurança de seus filhos. Ela pede por uma Medida Protetiva de Urgência contra o ex-companheiro.

O caso foi registrado como ameaça, violência doméstica e homicídio tentado na Delegacia de Defesa da Mulher de Ferraz de Vasconcelos.