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Jornal Diário de Suzano - 11/04/2026
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Polícia

Homem com 21 passagens por furto é preso em flagrante em Mogi

Policiais foram alertados pelo Copom, que informou sobre um furto em andamento no interior de um escritório de advocacia

13 abril 2026 - 09h41Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária, onde o indiciado permaneceu à disposição da JustiçaA ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária, onde o indiciado permaneceu à disposição da Justiça - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem com 21 passagens por furto foi preso em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (13), por furto qualificado em um escritório de advocacia na rua Major Pinheiro Franco, em Mogi das Cruzes. Segundo o 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), a ocorrência foi emitida pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), que informou sobre um furto em andamento no interior do estabelecimento.

Ao chegarem ao local, os policiais não conseguiram encontrar o suspeito inicialmente, mas souberam sobre uma possível rota de fuga pelos fundos do imóvel. Com isso, os agentes se dirigiram até a parte posterior do estabelecimento, onde localizaram e abordaram um homem com as mesmas características informadas.

Durante a abordagem, ele admitiu ter pulado um portão nas proximidades para fugir. Posteriormente, imagens do sistema de monitoramento foram apresentadas à vítima, que reconheceu o indivíduo como autor do crime. Questionado novamente, o homem confessou o furto.

Com ele, os policiais encontraram uma bolsa contendo dinheiro, que foi prontamente reconhecida pela vítima como pertencente ao escritório. O suspeito, que estava em liberdade condicional, recebeu voz de prisão em flagrante por furto qualificado.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária, onde o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.

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