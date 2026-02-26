Homem com apelido inusitado de 'Pão com Ovo' é suspeito de espancar vizinho com barra de ferro

Um homem, com apelido inusitado de “Pão com Ovo”, é suspeito de espancar seu vizinho com uma barra de ferro nesta terça-feira (24), em Guararema. Segundo a testemunha, namorada da vítima, que no Boletim de Ocorrência (Bo), diz “ter visualizado a pessoa de ‘pão com ovo’”, a agressão aconteceu após os homens discutirem sobre um pagamento via Pix que deveria ser feito ao suspeito.

O agressor era ex-funcionário da vítima, que trabalha com obras. O testemunho relata que o suspeito teria fugido e se escondido em um matagal próximo depois das agressões.

A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa local, onde recebeu atendimento médico. Ele permanece internado e, devido à gravidade dos ferimentos, aguarda transferência para a cidade de Mogi das Cruzes.

O DS tentou contato com a defesa do suspeito, mas não obteve sucesso até o final desta reportagem.

A tipificação penal foi alterada para tentativa de homicídio e a polícia seguia com as investigações sobre o caso até o fechamento desta matéria.