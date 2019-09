Homem com carro de luxo bate em veículo na Marques Figueira e foge

Um homem fugiu após bater um carro da marca Mercedes no veículo de uma família no último domingo (1) na Avenida Antônio Marques Figueira, na Vila Mazza em Suzano.



De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), a família transitava com um Corsa Classic pela via, que é uma das mais movimentadas da cidade, quando reduziram a velocidade na altura do número 735.

O modelo A200 Turbo da fabricante alemã, no entanto, apareceu de repente e bateu no veículo onde estava o motorista, de 37 anos, a esposa dele, de 35 e a filha, de 13 anos, fugindo em seguida.

Segundo o documento, a mulher, que estava no banco do passageiro, disse que o infrator aparentava embriaguez.

As vítimas se dirigiram até o Hospital Notredame, em Ribeirão Pires, para receberem atendimento. Elas foram orientadas a realizar exames no Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na Delegacia Central de Suzano, e está sendo investigado pela Polícia Civil.

O veículo onde o suspeito estava já foi identificado.