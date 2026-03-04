Homem com dois mandados de prisão em aberto é preso em Suzano

Um foragido, com dois mandados de prisão em aberto, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (3) em Suzano. A abordagem aconteceu na Rua Luiza de Araújo Silveira Cabreira Cabreira, bairro Jardim Cacique.

Segundo os policiais, em um primeiro momento o homem afirmou não saber seus dados pessoais, depois passou informações erradas sobre sua qualificação. A equipe insistiu e realizou o reconhecimento facial usando a ferramenta Muralha Paulista, capaz de informar os dados de pessoas desaparecidas ou foragidas do sistema prisional.

O resultado da consulta constatou que o suspeito registra várias anotações criminais pelos crimes de roubo, receptação, furto e associação criminosa.

Além disso, o homem possuía dois mandados de prisão em aberto, o primeiro deles, por furto e adulteração de sinal identificador de veículo, foi emitido em setembro de 2020 pelo juiz da vara de execuções penais da comarca de Taubaté. O segundo e mais recente foi assinado pelo juiz do Departamento Estadual de Execuções Criminais da 1ª Região Administrativa Judiciária de São Paulo, em dezembro de 2025.

O foragido foi conduzido ao distrito policial central de Suzano, onde permaneceu preso e seguirá à disposição da justiça.