Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 06 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem condenado por estupro em Santa Isabel é preso em Arujá

Condenação foi decretada em 2016; o indivíduo foi localizado pelo sistema Muralha Eletrônica

06 março 2026 - 10h06Por da Reportagem Local
O condenado foi conduzido à Delegacia de Polícia de Arujá,O condenado foi conduzido à Delegacia de Polícia de Arujá, - (Foto: Divulgação)

Um homem com um mandado de prisão definitiva por estupro de vulnerável em Santa Isabel foi preso, nesta quinta-feira (5), em Arujá. A Guarda Civil Municipal (GCM) teria recebido a informação de que um veículo identificado pelo sistema Muralha Eletrônica havia adentrado na cidade e que o proprietário do carro seria o condenado.

A prisão aconteceu na avenida João Manoel, no Centro, por onde a equipe visualizou o veículo em circulação. Diante das informações, foi realizada a abordagem, sendo constatado que o condutor se tratava do homem condenado. Segundo a Prefeitura de Arujá, a condenação com trânsito em julgado, foi decretada em 2016. 

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Arujá, onde foi dada ciência à autoridade policial de plantão e, após a consulta e confirmação do mandado de prisão, o homem permaneceu à disposição da Justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem é preso suspeito de tráfico de drogas em Jundiapeba
Polícia

Homem é preso suspeito de tráfico de drogas em Jundiapeba

Polícia Militar prende 4 procurados pela Justiça em Mogi e Guararema
Polícia

Polícia Militar prende 4 procurados pela Justiça em Mogi e Guararema

Passageira de Ferraz sofre importunação sexual no trem; suspeito é detido
Polícia

Passageira de Ferraz sofre importunação sexual no trem; suspeito é detido

GCM de Mogi das Cruzes prende homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas
Polícia

GCM de Mogi das Cruzes prende homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas

Polícia faz operação em Suzano e outras 3 cidades de SP contra o golpe do falso frete
Polícia

Polícia faz operação em Suzano e outras 3 cidades de SP contra o golpe do falso frete

Enteada grávida de 9 meses é suspeita de esfaquear padrasto em Suzano
Polícia

Enteada grávida de 9 meses é suspeita de esfaquear padrasto em Suzano