Homem condenado por estupro em Santa Isabel é preso em Arujá

Um homem com um mandado de prisão definitiva por estupro de vulnerável em Santa Isabel foi preso, nesta quinta-feira (5), em Arujá. A Guarda Civil Municipal (GCM) teria recebido a informação de que um veículo identificado pelo sistema Muralha Eletrônica havia adentrado na cidade e que o proprietário do carro seria o condenado.

A prisão aconteceu na avenida João Manoel, no Centro, por onde a equipe visualizou o veículo em circulação. Diante das informações, foi realizada a abordagem, sendo constatado que o condutor se tratava do homem condenado. Segundo a Prefeitura de Arujá, a condenação com trânsito em julgado, foi decretada em 2016.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Arujá, onde foi dada ciência à autoridade policial de plantão e, após a consulta e confirmação do mandado de prisão, o homem permaneceu à disposição da Justiça.