Homem, cumprindo pena em regime semiaberto, é preso por violência doméstica

Policiais militares foram chamados por familiares da vítima, uma auxiliar de enfermagem de 44 anos. Os parentes dela informaram sobre uma sequência de agressões contra a mulher.

Quando os policias tentaram contato com os moradores da casa, no Jardim Pérola, em Ferraz de Vasconcelos, foram atendidos por crianças que informaram estar tudo bem. No entanto, a vítima apareceu e, ao tentar atender os policiais foi impedida pelo agressor. Nesse momento os policiais tiveram que intervir e usar força moderada. O suspeito foi algemado. Ele aparentava estar sob efeitos de entorpecentes e bebida alcoólica.

Logo em seguida, a auxiliar de enfermagem disse aos policias que no dia anterior teria ido a uma confraternização familiar e, ao chegar em casa o companheiro passou a proferir palavras de baixo calão, mandando ela ir embora da casa, além de agredi-la fisicamente com chutes e socos.

Um homem, de 41 anos, com antecedentes criminais e cumprindo pena em regime semi aberto, foi preso por violência doméstica, em Ferraz de Vasconcelos.