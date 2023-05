Homem é atropelado e morre ao tentar atravessar a Mogi-Bertioga

Um homem de 56 anos morreu atropelado por um carro na noite desta quinta-feira (11) na Rodovia Mogi-Bertioga, altura do quilômetro 62, em Mogi.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 19h25. O homem de 59 anos que estava dirigindo o carro envolvido no acidente disse à Polícia que transitava no sentido Mogi da via e que estava atrás de um veículo maior. Ele afirmou que a vítima teria aguardado o carro maior passar e, em seguida, tentou atravessar a via.

O condutor disse que foi tudo muito rápido e que não teve tempo para desviar. O choque lançou a vítima para a pista contrária. O homem que estava dirigindo o carro afirmou que, em seguida, escutou um barulho, e que acredita que este barulho pode ter sido de outro carro, que ia no sentido Bertioga, passando por cima da vítima.

O acidente vitimou fatalmente João Batista dos Santos. Ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência, o trecho da Mogi-Bertioga onde aconteceu o acidente estava escuro no momento da ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito ainda no local do acidente.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi como homicídio culposo na direção de veículo automotor e segue sendo investigado.