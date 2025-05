Homem de 58 anos é morto por GCM após briga de trânsito em Suzano

Um homem de 58 anos foi morto a tiros por um Guarda Civil Municipal (GCM) após uma discussão no trânsito, em Suzano, na noite deste domingo (18). Ocorrência aconteceu na avenida Francisco Marengo – Jardim Revista, em Suzano.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito, de 35 anos, confessou ter atirado na vítima após uma discussão no trânsito. Sua arma foi apreendida e encaminhada para perícia.

O guarda municipal foi preso em flagrante por homicídio e permanece à disposição da Justiça.

Por sua vez, a Prefeitura de Suzano esclarece que o agente envolvido estava fora de serviço no momento do ocorrido, agindo em caráter pessoal e desvinculado de suas funções institucionais. A Corregedoria da GCM foi acionada e está tomando as medidas cabíveis, com a abertura de um processo administrativo para o afastamento imediato do servidor.

“Antes de tudo, a prefeitura solidariza-se com a família da vítima, colocando-se à disposição para prestar todo o apoio necessário neste momento de dor. Desde o primeiro instante, ao tomar ciência do ocorrido, a administração municipal acompanha atentamente o caso e reitera seu compromisso com a transparência e a justiça”, esclareceu.

Ainda em nota, a prefeitura repudia atos de violência e reforça que comportamentos dessa natureza não refletem os valores e princípios que norteiam a atuação da GCM.

“Atualmente, a GCM conta com um efetivo de mais de 210 agentes altamente capacitados, que diariamente dedicam-se à proteção e segurança da população. Casos isolados e lamentáveis como este não devem comprometer a imagem de uma instituição que, historicamente, tem prestado relevantes serviços à comunidade”, finalizou a administração municipal.