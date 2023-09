Homem diz ter sido arrastado por 20 metros pelo carro da ex durante briga em Mogi

Um homem de 29 anos foi até a delegacia para se queixar da ex-namorada, que teria o agredido e estaria o perseguindo descontente com o fim do relacionamento. Ele diz que, em uma das brigas, chegou a ser arrastado por cerca de 20 metros pelo carro da agressora.

Um Boletim de Ocorrência sobre o caso foi registrado na noite desta segunda-feira (18). Nele, a vítima relata que terminou com a agressora há cerca de três meses e que, desde então, a mulher – que tem 30 anos – o persegue, passando na porta de sua casa, ligando e mandando mensagens.

Em uma das agressões, segundo a vítima, a mulher chegou a desferir vários socos e cuspir no homem, que não reagiu e ficou no caminho, enquanto a mulher arrancou com o carro onde ambos estavam.

De acordo com o homem, a situação piorou no último sábado (16) quando a mulher teria o procurado em uma adega que fica nas imediações da Rua Julio Prestes, na região central de Mogi. Ele teria ligado para a Polícia para evitar que a mulher fizesse escândalo na rua e, conforme diz o Boletim de Ocorrência, ela pegou o celular da vítima e saiu com o carro.

Foi neste momento que o homem teria ficado com o braço preso no vidro e teria sido arrastado, segundo ele, por cerca de 20 metros, o que causou lesões nos braços, punho, pé, coluna e nádegas.

O homem passou por atendimento na Santa Casa de Mogi e, depois, registrou o Boletim de Ocorrência na Central de Polícia Judiciária de Mogi.

O caso segue sendo investigado. A reportagem do DS não conseguiu localizar a mulher, mas a reportagem será atualizada caso haja um posicionamento dela sobre a ocorrência.