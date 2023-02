Homem é alvejado 'sem motivo' dentro de cortiço em Itaquá

Mais um caso misterioso de pessoa baleada sem motivo na região. Um homem foi alvejado ao menos duas vezes por outro na madrugada desta quinta-feira (2) dentro de um cortiço que fica na Rua Cambuí, no Jardim Odete, em Itaquaquecetuba.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, a vítima tem 46 anos e estava dentro da casa por volta das 3h25 quando foi atingida - segundo ela, sem motivo algum - por outro indivíduo. O investigado seria vizinho da vítima, de acordo com o proprietário do cortiço.

Após balear o homem, o suspeito fugiu do local. A Polícia Militar foi chamada, mas ao chegar no cortiço, não encontrou projéteis e cápsulas de arma de fogo.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Santa Marcelina, em Itaquá, onde permaneceu internada para atendimento médico. O local foi isolado para os trabalhos da Perícia. O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Itaquá.

Esse é o segundo caso de tentativa de homicídio misteriosa ocorrida na região em menos de duas semanas. No dia 21 de janeiro, um indivíduo teria tentado matar um jovem de 26 anos a tiros no Jardim Europa, em Suzano. O crime teria sido realizado “sem motivos” e por um “desconhecido”, segundo apontaram a vítima e o pai dela.

O suspeito, conforme relataram as vítimas, não anunciou assalto nem levou nada. O rapaz e o pai informaram que não possuíam qualquer desavença com o autor dos disparos.

Depois de cometer o crime, o suspeito foi embora andando. Conforme aponta o Boletim de Ocorrência, quando a polícia chegou, o jovem estava ferido superficialmente nas regiões da cabeça, ombro e costela. Ele foi levado para o Pronto-Socorro Municipal e passou por atendimento.