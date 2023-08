Homem é assaltado por dois criminosos e tem moto roubada em Ferraz

Um homem de 47 anos foi assaltado e teve a motocicleta roubada por dois criminosos na noite desta terça-feira (29) na Avenida José do Patrocínio, no Conjunto Residencial Presidente Castello Branco, em Ferraz de Vasconcelos.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, tudo aconteceu por volta das 19h10. A vítima estava pilotando o veículo pela via quando foi abordada por dois indivíduos desconhecidos que, armados, obrigaram o homem a descer da moto.

Sem ter o que fazer, o homem obedeceu. Os criminosos, então, pegaram o celular, a mochila e a carteira da vítima e, em seguida, fugiram na moto do homem.

Os criminosos levaram documentos, cartões de crédito, o celular e a mochila. O caso foi registrado como roubo duplamente qualificado (com emprego de arma de fogo e com concurso de duas pessoas) na Central de Polícia Judiciária de Mogi e segue em investigação.