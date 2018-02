Homem é assassinado a pauladas e facadas no Monte Belo

Um homem foi assassinado a pauladas e facadas nesta segunda-feira, dia 26, na Rua Piracicaba, na Vila Monte Belo, em Itaquaquecetuba. O motivo para a morte violenta seria que a vítima estaria supostamente praticando assaltos à pedestres na região do Manoel Feio e Vila Monte Belo. Dois responsáveis pela morte violenta foram presos pela Polícia Militar (PM).

Segundo a polícia, a dupla foi encontrada em um bar, próximo ao local do crime. Ambos têm passagens na Justiça. Quando confrontados, os suspeitos confirmaram ter matado a vítima. E que a morte foi consequência à discussão que culminou em briga.

Um dos detidos disse que tudo teria se iniciado ao confrontar a vítima sobre assaltos que estariam ocorrendo na região. Mas, as perguntas irritaram o homem assassinado, que o agrediu com um soco no rosto. Isto foi o estopim para que este suspeito e o amigo praticassem o crime.

A PM informou que a vítima não possuía antecedentes criminais. Portanto, a polícia deve analisar se a versão dada pelos suspeitos sobre os assaltos na região é verdadeira. Além disso, segundo a polícia, a vítima e os autores da morte violenta atuavam como "guardadores de carros" na região.

O caso foi apresentado na Delegacia Central. Os detidos responderão por homicídio qualificado.