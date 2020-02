Homem é assassinado a tiros em quintal de chácara na Sete Cruzes

Um homem, de 26 anos, foi assassinado no quintal de uma chácara na noite do último sábado, 22, na Estrada dos Fernandes, no bairro Sete Cruzes, em Suzano.

A polícia ainda tenta entender o que motivou a morte de Danilo Teixeira dos Santos. Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), testemunhas escutaram disparos de arma de fogo no local, conhecido pelo grande número de propriedades rurais.

Quando a polícia chegou, a vítima já estava morta.

Desconhecido

Segundo os relatos, o homem não era conhecido na região. Os vizinhos também não sabem quem deu os tiros e os motivos que levaram ao crime.

O Instituto de Criminalística de Mogi foi chamado. Familiares da vítima também não foram localizados.

O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Suzano.