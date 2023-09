Homem é assassinado com facada pela companheira durante briga em Mogi

Um homem de 35 anos foi assassinado com um golpe de faca no abdômen dado pela própria companheira durante uma briga no início da madrugada desta quinta-feira (21) na Avenida Japão, no Jardim Aeroporto, em Mogi.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, a mulher, que tem 43 anos, disse que estava sendo agredida pela vítima com socos, chutes, que era segurada pelo pescoço e que golpeou o homem para se defender. Afirmou também que, após ser golpeada no abdômen, a vítima fugiu.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 00h30 para atender uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegarem ao local, os policiais foram atendidos pela própria suspeita, que contou sua versão.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a mulher tinha ferimentos visíveis no rosto, pescoço e membros inferiores. Enquanto conversavam com a mulher, os policiais receberam a informação de que um homem deu entrada na Unidade de Pronto-Atendimento do Oropó com um ferimento de faca no abdômen.

A suspeita, então, foi levada para a mesma UPA para passar por atendimento por conta dos ferimentos que tinha. No local, os policiais foram informados de que o homem, identificado como Rodrigo Aparecido Moreira Correa, não resistiu ao ferimento e morreu enquanto aguardava para ser transferido.

A mulher foi medicada e levada para a Central de Polícia Judiciária de Mogi, onde foi autuada em flagrante por homicídio simples.